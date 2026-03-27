Estafa financiera a mujer y 'desaparece'

MONCLOVA, COAH.— Una vecina de la colonia Valle de San Miguel denunció ante elementos de Seguridad Pública haber sido víctima de un presunto fraude cometido por una supuesta financiera que operaba en un local de la plaza Andares, ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano.

La afectada, identificada como Velia Flores, explicó que hace alrededor de cuatro semanas recibió un mensaje donde le ofrecían un préstamo de 95 mil pesos por parte de una empresa llamada MGB. Confiando en la oferta, acudió al local señalado, donde le solicitaron 10 mil 450 pesos como pago inicial por un supuesto seguro de vida que "garantizaba" la entrega del crédito.

Tras efectuar el pago, le aseguraron que el depósito se reflejaría en una semana, sin embargo, esto nunca ocurrió. Tiempo después fue nuevamente contactada para exigirle una cantidad adicional de 4 mil 337 pesos por una supuesta comisión bancaria.

¿Qué ocurrió con MGB?

Al regresar al local para exigir respuestas, la mujer descubrió que el espacio había sido abandonado y únicamente quedaba el mobiliario, sin rastro del personal que antes atendía. Las llamadas que recibía provenían de un número con lada de Ciudad de México, lo que reforzó su sospecha de haber sido engañada.

Acciones de la autoridad

Oficiales preventivos acudieron a su domicilio en la calle Valle del Oriente, donde confirmaron la situación y la orientaron para acudir a la Fiscalía General del Estado y presentar la denuncia correspondiente. También le fue proporcionado el contacto de la Policía Cibernética para entregar evidencia del fraude.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar caer en este tipo de engaños, recordando que ninguna institución financiera legítima solicita pagos por adelantado para otorgar créditos.