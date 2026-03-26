Joven futbolista convulsiona tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como un encuentro deportivo de rutina en el campo de la colonia Veteranos de la Revolución terminó en un momento de tensión luego de que un joven jugador convulsionó tras impactarse de manera accidental contra otro participante del partido.

El incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando los equipos disputaban un encuentro amistoso y, durante una jugada de fuerza, Antonio Cervantes Fernández, de 24 años, vecino de la colonia Valle de San Miguel, chocó de frente con otro futbolista.

Tras el golpe en la cabeza, Cervantes cayó al suelo y comenzó a convulsionar, lo que alarmó a jugadores y espectadores que de inmediato solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Afortunadamente, entre los presentes se encontraba un paramédico, Alexis Segura, quien brindó la primera atención al lesionado. Según indicó, la convulsión habría sido provocada por el impacto y no por un padecimiento previo.

Tras recuperar la estabilidad, el paramédico recomendó que Antonio se trasladara por sus propios medios a un centro médico para una valoración más completa, con el fin de descartar lesiones internas o complicaciones posteriores.

El resto del encuentro fue suspendido mientras los jugadores y organizadores se aseguraban de que el joven se encontrara fuera de peligro.