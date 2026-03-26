Detienen a dos hombres por posesión de sustancias en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como un patrullaje rutinario terminó convirtiéndose en una detención relevante para la Policía Municipal, luego que dos hombres fueran sorprendidos en actitud sospechosa en la colonia Barrera portando droga, hecho por el que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando elementos preventivos circulaban por la calle Lázaro Cárdenas y, al llegar a la avenida Adolfo López Mateos, los oficiales detectaron a dos sujetos que, al ver la patrulla, reaccionaron de forma nerviosa e intentaron ocultarse entre vehículos estacionados en la vía pública.

Ante la evidente conducta evasiva, los elementos se aproximaron para realizar una verificación preventiva. En el sitio identificaron a Carlos Daniel García, de 27 años y vecino de la misma colonia, así como a José Manuel Luna, de 38 años, habitante también del sector.

Los agentes solicitaron realizar una revisión corporal. Durante la inspección, a García Sánchez se le aseguró una bolsita transparente que contenía alrededor de un gramo de sustancia granulada con características de la droga conocida como cristal.

A Luna Ledezma, por su parte, se le localizó otra bolsita similar, también con un gramo aproximado de polvo blanco con apariencia de narcótico. La posesión de estupefacientes derivó en la inmediata detención de ambos individuos, quienes fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para la certificación médica y elaboración de las actas correspondientes.

Posteriormente, quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los delitos posesión simple de narcóticos y lo que resulte.