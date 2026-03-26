Riña genera tensión en Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que inició como una discusión verbal terminó convirtiéndose en una riña que alteró la tranquilidad del Hospital General Amparo Pape de Benavides la noche de ayer, generando un despliegue policiaco y momentos de tensión entre pacientes, familiares y personal médico.

El incidente se registró cerca de las 23:00 horas, cuando dos mujeres comenzaron a discutir dentro del nosocomio. La disputa escaló rápidamente hasta llegar a los jaloneos y golpes, lo que causó alarma entre quienes se encontraban en las áreas de atención.

La escena provocó que varias personas solicitaran auxilio a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, movilizando de inmediato a elementos de Seguridad Pública Municipal y del Estado hacia el hospital.

Sin embargo, cuando los oficiales arribaron, el conflicto ya había sido controlado por los propios familiares de las involucradas, quienes intervinieron para separar a las mujeres y evitar que la situación se saliera aún más de control.

El personal médico confirmó que si bien no hubo personas lesionadas de gravedad, el altercado generó preocupación dentro de las instalaciones, especialmente por tratarse de un espacio destinado a la atención de emergencias y pacientes vulnerables.

Debido a que ambas participantes abandonaron el lugar acompañadas de sus familiares antes de la llegada de los uniformados, las autoridades no pudieron proceder legalmente en su contra, quedando el caso asentado únicamente como un reporte de riña en vía pública.

Las corporaciones exhortaron a la ciudadanía a mantener el orden y la calma dentro de recintos médicos, recordando que cualquier conflicto dentro de estos espacios puede poner en riesgo la integridad de terceros.