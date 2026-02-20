Choque entre camionetas provoca caos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un choque por alcance entre dos camionetas generó la movilización de autoridades municipales la tarde de este viernes sobre el bulevar Harold R. Pape.

El percance se registró alrededor de las 13:00 horas, a la altura de la calle Chihuahua, en los carriles de circulación de sur a norte.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la conductora de una Toyota Razer color gris, identificada como Cynthia Guerra, no guardó la distancia adecuada y terminó impactándose contra la parte posterior de una Toyota Highlander negra, conducida por Karla Ríos.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron detenidas en medio de los carriles, lo que provocó afectaciones al flujo vehicular y obligó a otros automovilistas a maniobrar para evitar otro accidente.

Algunos conductores realizaron el reporte al sistema de emergencias 911 al observar que los vehículos obstruían la vialidad.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades siniestradas.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas camionetas.

Posteriormente, las conductoras fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde, tras el diálogo y la intervención de las autoridades, lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.