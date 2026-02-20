Condenan a 40 años de prisión a José ´N´ por el asesinato de Benjamín Medellín en Frontera

FRONTERA, COAH.- A casi tres años del asesinato de don Benjamín Medellín de la Cruz, un Juez de Control dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de José ´N´, responsable del ataque armado ocurrido en la colonia Progreso el 25 de febrero del 2023.

La resolución se emitió tras celebrarse la audiencia final, donde el órgano jurisdiccional consideró plenamente acreditada la responsabilidad penal del acusado por el delito de homicidio doloso, además de las agravantes derivadas del intento de homicidio en perjuicio de otros integrantes de la familia.

Durante la audiencia, José ´N´, ahora de 65 años, se mantuvo serio y sin mostrar expresión alguna de arrepentimiento mientras escuchaba la sentencia que lo obliga a pasar cuatro décadas en prisión.

Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el 25 de febrero de 2023, cuando el ahora sentenciado acudió armado a la quinta de don Benjamín, ubicada sobre la calle Juárez, en la colonia Progreso, para reclamar presuntos conflictos por la invasión de un predio.

La discusión escaló rápidamente y José ´N´ accionó un arma de fuego, .45, contra Benjamín de 72 años, hiriéndolo en el pecho.

La víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde horas más tarde perdió la vida en el área de Terapia Intensiva.

En el mismo ataque, el agresor disparó contra Omar, hijo de don Benjamín, quien resultó con un rozón de bala cuando intentó intervenir para defender a su padre.

Además, durante el proceso judicial se estableció que José ´N´ intentó asesinar también a su nuera, identificada como Miriam; sin embargo, el arma se encasquilló en ese momento, impidiéndole continuar disparando y evitando que la tragedia fuera aún mayor.

Tras los hechos, el responsable fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y puesto a disposición del Ministerio Público, que integró la carpeta de investigación con pruebas periciales, testimoniales y dictámenes balísticos que resultaron determinantes para la sentencia.

Con esta resolución, el caso que conmocionó a la colonia Progreso llega a una etapa definitiva, marcando un precedente sobre las consecuencias legales de resolver conflictos vecinales mediante la violencia armada.