Javier Esaú N sufre vandalismo en su barbería de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.– Daños de consideración en un negocio, ocasionaron 5 varones en el Paseo Múzquiz, hecho que fue reportado de inmediato por locatarios de la zona a las autoridades.

Elementos de Mando Coordinado al mando del director José Ponce Sánchez, acudieron al lugar dialogando con el afectado Javier Esaú N domiciliado en la colonia Infonavit-Reforma, quien se desempeña como barbero.

¿Cómo ocurrió el vandalismo?

De acuerdo con la declaración del joven, se encontraba trabajando cuando arribó una camioneta GMC Sierra, de la que descendieron cinco personas armadas con palos y machetes.

Los agresores causaron daños en el vidrio de la puerta principal del establecimiento, el cilindro giratorio de barbería y un espejo de gran tamaño, para después darse a la fuga.

Acciones de la autoridad

La pronta movilización de los elementos policiacos, generó la detención de uno de los presuntos responsables, identificado por el apellido Monsiváis, quien presuntamente pertenece al grupo de pandilleros conocido como "Los Cortos", del barrio La Piedra.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión estaría relacionada con pleitos pasados ante lo cual el detenido fue turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público.