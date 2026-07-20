Fallece hombre de 74 años en restaurante de Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- Un hombre de 74 años murió la mañana de este viernes tras desvanecerse al ingresar al restaurante El Sarape, ubicado en el cruce de las calles De la Fuente y Melchor Ocampo, en la Zona Centro de Ramos Arizpe. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el adulto mayor apenas había entrado al establecimiento cuando perdió el conocimiento y cayó sobre una de las mesas, lo que movilizó a empleados y comensales, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al notar que no respondía. Paramédicos acudieron al lugar a bordo de la unidad 483 y, después de practicarle una valoración médica, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Minutos más tarde arribó una familiar, quien identificó al fallecido como Jesús Gutiérrez Valdez, de 74 años, con domicilio en la calle Melchor Ocampo, en la Zona Centro de Ramos Arizpe.

Paramédicos confirmaron que Jesús Gutiérrez ya no contaba con signos vitales al llegar al lugar.

Elementos de las corporaciones de seguridad resguardaron el área mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer la causa del fallecimiento. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán los estudios periciales que determinarán la causa oficial de la muerte.