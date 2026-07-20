Abre gas para quitarse la vida

Un empresario del ramo refaccionario fue localizado inconsciente dentro de su domicilio, luego de presuntamente abrir las llaves del gas. Bomberos, Policía Municipal y la AIC atendieron la emergencia.

MONCLOVA, COAH.— Un conocido empresario del ramo refaccionario fue rescatado con vida durante la madrugada del lunes, luego de presuntamente intentar suicidarse al abrir de manera intencional las llaves del gas de la estufa de su domicilio, ubicado en la colonia El Pueblo.

¿Cómo ocurrió el intento de suicidio?

Los hechos ocurrieron mientras oficiales de Seguridad Pública realizaban recorridos de vigilancia por ese sector de la ciudad.

Durante el patrullaje, los agentes fueron interceptados por Sara Sánchez, quien solicitó auxilio inmediato al informar que su expareja, Jesús Aguilar Abrego, reconocido comerciante del ramo refaccionario, le había enviado mensajes en los que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Acciones de la autoridad

Tras recibir el reporte, los policías se trasladaron de inmediato a un domicilio ubicado en el cruce de Privada Navarrete y calle Nogal, en la colonia El Pueblo.

Al ingresar al inmueble, los oficiales localizaron a Jesús Aguilar Abrego inconsciente. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre presuntamente abrió de manera intencional las llaves del gas de la estufa, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos brindaron atención al afectado y realizaron las maniobras correspondientes para eliminar el riesgo derivado de la acumulación de gas en la vivienda.

Asimismo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.