Escobedo: hallan un cadáver en las ruinas del Motel Nueva Castilla

Un cadáver con un avanzado grado de putrefacción fue descubierto durante las primeras horas de este lunes en las ruinas del Motel Nueva Castilla, situado en Escobedo, Nuevo León. El sitio es ampliamente recordado por ser el mismo lugar donde, en abril de 2022, se localizó el cuerpo de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

El hallazgo se produjo cuando un creador de contenido ingresó sin permiso al inmueble para realizar una transmisión de exploración urbana. Las instituciones de seguridad ya indagan la identidad de la persona fallecida y los motivos detrás de su deceso.

Cerca de la 1:00 de la mañana, el tiktoker se adentró en la propiedad abandonada con el objetivo de registrar material audiovisual para sus plataformas digitales. Al desplazarse entre los pasillos del lugar deteriorado, notó marcas en el suelo que asemejaban rastros de arrastre. Al seguir dicha pista hasta la habitación 156, avistó los restos sin vida de un varón.

El joven detuvo la grabación inmediatamente y notificó a la línea de emergencias. Posteriormente, fue puesto a disposición de los oficiales para rendir su testimonio sobre lo sucedido; su identidad se mantiene bajo resguardo.

Minutos después, oficiales de la Policía Municipal (Proxpol), efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acordonaron la zona para recabar indicios. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Dado el estado del cadáver, no fue posible precisar a simple vista su vestimenta, rasgos o marcas evidentes de agresión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado precisó que la investigación continúa abierta y que los estudios genéticos y la necropsia serán fundamentales para esclarecer la causa del fallecimiento, identificar al individuo y verificar si hubo comisión de algún delito.

El inmueble había permanecido asegurado durante un período prolongado debido a los peritajes del caso Debanhi. No obstante, a mediados de 2025, a raíz de la resolución de un juicio de amparo, las autoridades retiraron los sellos de aseguramiento de casi todo el predio —con excepción de puntos clave como la cisterna, la alberca y el área del restaurante—, dejándolo a la deriva en el kilómetro 15.5 de la carretera a Nuevo Laredo.

Habitantes de la zona refieren que la incursión indebida de curioseadores y creadores de contenido es habitual en el sitio.

El nombre del Motel Nueva Castilla cobró relevancia pública tras la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, hallada en una cisterna en desuso 13 días después de haber sido reportada como desaparecida.

La joven había acudido a una reunión el 8 de abril de 2022. Tras abordar un vehículo de transporte privado —cuyo viaje se pactó por fuera de la aplicación—, descendió en la carretera a Laredo, lugar donde el chofer le tomó una fotografía que se volvió emblemática. Su cadáver fue hallado el 21 de abril de ese mismo año. Las anomalías en las pesquisas iniciales provocaron indignación social y llevaron a que la Fiscalía General de la República (FGR) tomara el control del expediente, el cual aún no cuenta con personas detenidas por el feminicidio.