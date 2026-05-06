Trabajador se desmaya en cisterna de Monclova

MONCLOVA, COAH. - La tarde de este miércoles se vivieron momentos de angustia y movilización en la colonia 23 de Abril, luego de que un trabajador sufriera un desvanecimiento mientras realizaba trabajos de mantenimiento dentro de una cisterna, provocando la rápida intervención de cuerpos de rescate y paramédicos.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Álamo, cerca del cruce con Campesinos Unidos, donde Carlos Flores, de 32 años, realizaba labores de pintura en un espacio reducido y con poca ventilación.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador comenzó a presentar síntomas de mareo debido a los fuertes vapores generados por la pintura utilizada en el sitio. Instantes después perdió el conocimiento y cayó dentro de la cisterna, generando alarma entre sus compañeros, quienes de inmediato ingresaron para auxiliarlo.

Utilizando arneses y maniobras improvisadas, los trabajadores lograron sacar al hombre antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, evitando que permaneciera más tiempo expuesto a la falta de oxígeno y a la acumulación de sustancias químicas.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes encontraron al afectado desorientado y con visibles signos de intoxicación e insuficiencia respiratoria leve. Tras estabilizarlo en el lugar, fue trasladado de urgencia al Hospital Amparo Pape de Benavides.

Fuentes médicas señalaron que el trabajador quedó bajo observación para descartar complicaciones derivadas de la inhalación de químicos y el tiempo que permaneció dentro del depósito.

La rápida reacción de sus compañeros fue clave para impedir que el accidente terminara en tragedia.