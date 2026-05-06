Riña callejera deja a joven lesionado en Frontera

La tranquilidad de la colonia Borja se vio interrumpida la noche de ayer, luego de que una fuerte riña callejera dejara como saldo a un joven lesionado tras recibir una severa golpiza en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en la calle José García, donde vecinos reportaron una intensa pelea.

Los hechos movilizaron a cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas hacia la calle José García número 916, donde vecinos reportaron una pelea que subió rápidamente de intensidad y terminó con uno de los involucrados tendido y con visibles molestias físicas.

El lesionado fue identificado como Jonathan García, de 17 años de edad, quien presentaba dolor intenso en la pierna derecha derivado de la fuerte tunda que recibió durante el altercado.

Tras el reporte realizado al sistema de emergencias, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria al adolescente, valorando sus lesiones en el lugar de los hechos.

De manera simultánea, elementos del Departamento de Seguridad Pública acudieron para controlar la situación y recabar información sobre lo ocurrido, iniciando las diligencias correspondientes para esclarecer cómo se desencadenó la riña.

Testigos señalaron que el enfrentamiento generó momentos de tensión entre habitantes del sector, quienes observaron la movilización de unidades de emergencia durante varios minutos. Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer si hubo personas detenidas relacionadas con la agresión, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.