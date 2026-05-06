Mujer embarazada denuncia agresión de su pareja en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una mujer con seis meses de embarazo terminó refugiándose en un negocio de la colonia Guadalupe la tarde de ayer luego de ser víctima de una presunta agresión física cometida por su pareja sentimental, lo que generó una intensa movilización de paramédicos y elementos de la Policía Preventiva durante la noche del martes.

La afectada fue identificada como Juanita Yamileth Agüero, de 24 años de edad, habitante de la colonia San Salvador, quien según el reporte oficial salió desesperada de su domicilio tras haber sido violentamente atacada por su pareja, identificado únicamente como César.

De acuerdo con la declaración de la víctima, el sujeto presuntamente se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas y en actitud agresiva cuando comenzó a insultarla y posteriormente la estrujó y golpeó en el rostro, pese a su avanzado estado de gestación.

Temiendo por su integridad y la de su bebé, la joven abandonó la vivienda y caminó varias cuadras mientras sufría una severa crisis nerviosa, hasta llegar a un establecimiento ubicado sobre la avenida Cereros y calle Manzanillo, donde comerciantes le brindaron resguardo y solicitaron ayuda inmediata al sistema de emergencias.

Fue cerca de las 20:00 horas cuando socorristas de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle atención médica, mientras agentes preventivos tomaban conocimiento de los hechos. Aunque presentaba visibles huellas de violencia y una fuerte afectación emocional, la mujer se negó a ser trasladada a un hospital.

Posteriormente, oficiales se trasladaron hasta un domicilio ubicado en la Privada 15 número 116, donde presuntamente se ocultaba el agresor; sin embargo, al arribar ya había escapado.

La joven manifestó su intención de interponer una denuncia formal ante las autoridades, además de buscar ayuda debido a los constantes episodios de violencia y presuntos problemas de adicción que enfrenta su pareja sentimental.