Rescatan a hombre tras intentar tomar su vida en Monclova

MONCLOVA, COAH. - A escasos minutos de consumar una tragedia al interior de su hogar, fue rescatado por sus propios familiares tras encontrar a su familiar suspendido de una ventana dentro de su domicilio en la colonia Tierra y Libertad.

Los hechos movilizaron a cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad durante la noche de ayer, cuando familiares de Edgar Pizarro, de 45 años de edad, ingresaron a la vivienda ubicada sobre la calle 26 con Nueva, en el mencionado sector, y descubrieron la dramática escena.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre había atentado contra su vida utilizando una cuerda atada a una estructura del inmueble. Sin perder tiempo, sus familiares reaccionaron de inmediato y lograron descolgarlo antes de que ocurriera una desgracia mayor.

Tras el desesperado rescate, se solicitó el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron rápidamente al domicilio para brindarle los primeros auxilios. Luego de estabilizarlo, Edgar Pizarro fue trasladado de urgencia al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

La movilización también provocó la presencia de elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las diligencias correspondientes para integrar el reporte oficial.

Vecinos del sector observaron conmocionados el despliegue de las unidades de emergencia que permanecieron varios minutos en el lugar mientras se realizaban las maniobras de auxilio.