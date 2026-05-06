Cumplen sueño de Ángel Emiliano

FRONTERA, COAH.– Entre sirenas, patrullas y sonrisas sinceras, elementos de Seguridad Pública Municipal de Frontera y de la Policía Estatal Coahuila cumplieron el sueño de un niño de 10 años que admira profundamente a las corporaciones policiacas, en una emotiva jornada de proximidad social realizada en la colonia Aviación.

Como parte del programa "Conectados con el Corazón, Fuertes en Inclusión", coordinado por el Director de Seguridad Pública de Frontera, Gabriel Vázquez Ramírez, los oficiales visitaron al menor Ángel Emiliano, quien es sordomudo, en su domicilio ubicado sobre la calle Roberto Fierro.

El pequeño, quien tiene admiración por los policías y las unidades de seguridad, recibió con emoción a los uniformados, quienes convivieron con él en un ambiente lleno de respeto, empatía y alegría.

Durante la visita, los elementos municipales y estatales le mostraron las patrullas, permitiéndole subir a las unidades y conocer de cerca el equipo utilizado por los oficiales en su labor diaria.

Además, los agentes le entregaron juguetes y hasta un chaleco táctico por parte de la Policía Estatal Coahuila, detalle que emocionó profundamente a Ángel Emiliano, quien no ocultó su felicidad al sentirse por unos momentos parte de las corporaciones policiacas.

La madre del menor, Vanesa Anahí Flores, agradeció visiblemente conmovida las atenciones brindadas a su hijo, destacando que acciones como esta fortalecen la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades y dejan huellas positivas en los niños.

En el evento participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Frontera, la Policía Escolar y oficiales de la Policía Estatal de Coahuila, quienes refrendaron su compromiso de mantener cercanía con la comunidad.

La convivencia concluyó dejando una tarde inolvidable para Ángel Emiliano y su familia, quienes vivieron un momento lleno de emoción y humanidad.