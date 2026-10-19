Atropella a ciclista y taxista escapa

MONCLOVA, Coah.- Un ciclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automóvil Nissan tipo Taurus cuyo conductor abandonó el lugar del accidente, ocurrido la noche de ayer en la colonia Los Pinos.

El afectado, identificado como Adolfo N, circulaba en su bicicleta por la calle Mónaco cuando fue alcanzado por el vehículo. Tras el impacto, cayó sobre la banqueta y quedó lesionado a un costado de la vialidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automovilista no se detuvo para auxiliar al ciclista y escapó antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Vecinos que presenciaron lo ocurrido solicitaron ayuda para que el lesionado recibiera atención médica.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio, donde valoraron a Adolfo N y le brindaron los primeros auxilios. Tras la revisión, determinaron que sus lesiones no ameritaban traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

El conductor involucrado no fue identificado en el lugar, por lo que quedó pendiente establecer su identidad y precisar si el vehículo operaba como unidad de servicio público de alquiler debidamente identificada.

Las autoridades de tránsito deberán dar seguimiento al caso para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, el ciclista recibió atención en el sitio, luego de ser derribado por el automóvil. La huida del conductor dejó pendiente su localización para responder por las lesiones ocasionadas y los daños derivados del accidente.