Caen dos por robo de bloks

MONCLOVA, COAH.- Dos presuntos ladrones fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendidos con decenas de blocks que presuntamente sustrajeron de una construcción ubicada en la colonia Guadalupe.

La intervención de la policía

La intervención se derivó de una denuncia ciudadana que alertó a los uniformados sobre el robo de material para construcción.

Tras recibir el reporte, los oficiales se movilizaron y localizaron a los dos señalados cuando transportaban los blocks en un par de carritos.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos abandonaron la carga e intentaron escapar.

Sin embargo, los elementos municipales intervinieron y evitaron que se alejaran del lugar, por lo que ambos fueron asegurados.

Material recuperado

Durante la actuación, los policías recuperaron el material presuntamente robado y procedieron a trasladarlo hasta la obra de donde había sido retirado.

La devolución permitió que el propietario recuperara los blocks sin tener que gestionar por su cuenta su localización y traslado.

Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, instancia que deberá determinar su situación legal conforme al procedimiento establecido.

El caso tuvo como resultado la detención de los dos presuntos responsables y la recuperación del material de construcción, luego de que el reporte ciudadano movilizara a los elementos municipales.

La intervención concluyó con los sospechosos bajo custodia y los blocks nuevamente en el sitio afectado.

La responsabilidad de los detenidos deberá establecerse por las vías legales correspondientes.