Choca con semáforo y huye en la puerta 4

Un hombre resultó lesionado luego de que la camioneta en la que viajaba se estrellara contra un semáforo en el cruce de la avenida Puerta Cuatro y el bulevar Harold R. Pape, en la colonia Obrera. El conductor abandonó el vehículo y escapó antes de la llegada de las autoridades.

El accidente ocurrió en la mañana del domingo

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo, cuando Chuy y Mauricio circulaban de oriente a poniente a bordo de una Nissan Pathfinder gris.

Al llegar al transitado crucero, el conductor perdió el control del volante y terminó impactándose contra la estructura del semáforo, lo que provocó daños en la infraestructura vial y lesiones a su acompañante.

El conductor de la Nissan Pathfinder presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol

De acuerdo con los datos del percance, el automovilista presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, condiciones que habrían influido en el accidente.

Después del impacto, el conductor descendió de la camioneta y se retiró del lugar, dejando a su acompañante lesionado y sin esperar la llegada de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un lesionado

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja y personal de rescate acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria al hombre afectado. Los socorristas lo valoraron en el lugar tras las lesiones que sufrió durante el choque.

Posteriormente, oficiales de Control de Accidentes se presentaron en el crucero para tomar conocimiento de los hechos, documentar los daños ocasionados al semáforo y realizar las diligencias correspondientes.

La ausencia del conductor impidió que permaneciera en el sitio para responder por lo ocurrido y proporcionar atención a su acompañante.

Los oficiales elaboraron el peritaje correspondiente para establecer las circunstancias del accidente y dar seguimiento a las actuaciones derivadas del percance.

El caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el registro de los daños y el deslinde de responsabilidades.