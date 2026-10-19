Fiscalía investiga muerte de Viridiana Elizabeth en Nueva Imagen

SALTILLO, COAH.- Una mujer de 30 años fue localizada sin vida durante la madrugada del domingo en una vivienda de la colonia Nueva Imagen, donde las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte.

La víctima fue identificada como Viridiana Elizabeth "N", quien se encontraba en el domicilio de su pareja sentimental, ubicado entre las calles 18 y 35 de dicho sector.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer llegó al inmueble la noche del sábado y subió a una habitación para descansar. Cerca de las 2:00 a.m. del domingo, su pareja acudió a buscarla y la encontró suspendida, por lo que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Elementos de la policía municipal aseguraron el inmueble para permitir el desarrollo de las diligencias.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, peritos y agentes del Grupo de Feminicidios realizaron las actuaciones correspondientes para recabar indicios e integrar la investigación.

Entre las líneas preliminares se contempla la posibilidad de un suicidio; sin embargo, serán los resultados de la necropsia y el avance de las indagatorias los que permitan establecer la causa de muerte y esclarecer los hechos.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los procedimientos correspondientes.