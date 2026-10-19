Denuncian más ataques Con menores

Ante el temor de que el presunto agresor de su hijo recupere la libertad, una madre de familia solicitó a las autoridades de Coahuila revisar los antecedentes y las denuncias que, aseguró, existen contra el joven señalado de golpear al menor con un bate.

De acuerdo con la denunciante, la agresión ocurrió el viernes 9 de octubre de 2026. El señalado permanecía detenido en las instalaciones del C4, mientras la familia de la víctima expresaba su preocupación por la posibilidad de que obtuviera su libertad mediante una salida alterna dentro del procedimiento judicial.

La mujer afirmó que cuenta con más de 20 testimonios de personas que presuntamente también han sufrido agresiones atribuidas al mismo individuo. Añadió que dispone de fotografías, videos y otros elementos que, según su versión, documentan distintos episodios de violencia.

Antecedentes de agresor en Monclova

Entre los antecedentes que pidió investigar mencionó una medida de protección fechada el 29 de septiembre de 2026, relacionada con una presunta agresión contra otro menor con una manopla. También señaló un registro del 8 de octubre por alterar el orden y portar una navaja durante la Feria de Monclova.

La madre cuestionó además la presentación de una carta de no antecedentes penales durante el proceso, por lo que solicitó verificar la autenticidad y el contenido de los documentos correspondientes.

Testimonios de agresiones en Monclova

Según su denuncia, entre las presuntas víctimas habría menores de edad y adultos mayores. Por ello, pidió que se investiguen los señalamientos y se revisen las declaraciones relacionadas con el caso, sin dar por acreditadas responsabilidades que aún deben determinarse por las vías legales.

La mujer reconoció el derecho de la defensa a ejercer su labor jurídica, pero insistió en que las autoridades deben analizar los hechos denunciados y valorar las pruebas disponibles antes de tomar las determinaciones correspondientes.

Ante esta situación, solicitó la intervención del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para que las instancias competentes revisen los antecedentes y actúen conforme a derecho.

La denunciante aseguró que continuará el procedimiento legal para buscar justicia para su hijo y recuperar la tranquilidad de su familia.

También advirtió que reportará cualquier nuevo acercamiento o agresión.

La situación jurídica del joven y la veracidad de los demás señalamientos deberán establecerse mediante las investigaciones y resoluciones de las autoridades competentes.