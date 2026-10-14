Ciclista embestido por auto y conductor escapa

Un ciclista resultó lesionado luego de ser embestido por un automóvil cuyo conductor huyó del lugar sin detenerse para auxiliarlo, en el bulevar Aceros, durante la tarde del miércoles.

El afectado, identificado como Alexandro N, circulaba en su bicicleta cuando, al llegar al cruce con la calle Coahuila, fue impactado por un Dodge Atos rojo.

A consecuencia del choque, el ciclista salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, con lesiones que requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con la información disponible, el conductor del automóvil no permaneció en el sitio para responder por el accidente y escapó a bordo de la unidad sobre el mismo bulevar Aceros.

Tras el reporte de los hechos, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado. Debido a las lesiones que presentaba, Alexandro N fue trasladado a una institución médica para recibir atención especializada.

Posteriormente, oficiales de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y comenzaron las actuaciones correspondientes para documentar lo ocurrido.

Hasta el momento, la información disponible no confirma que el conductor del Dodge Atos haya sido identificado, localizado o detenido.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en que ocurrió el impacto y dar seguimiento a las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El accidente dejó a un ciclista lesionado y al automovilista involucrado fuera del lugar, sin que se reportara su localización en la información disponible.