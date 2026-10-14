Atacan a barbero con machete

MONCLOVA, Coah.- Un hombre resultó lesionado luego de ser atacado por tres presuntos agresores que, según los primeros señalamientos, acudieron hasta su domicilio por viejas rencillas laborales y lo golpearon con puños, una cadena de acero y un machete, en la colonia San Carlos.

La agresión ocurrió alrededor de las 17:30 horas de ayer, en el cruce de la calle 2 con la calle 15, donde Axel Gerardo Villarreal Quiroz, quien se desempeñaba como barbero, fue sorprendido por sus presuntos atacantes.

De acuerdo con la información recabada, los señalados serían antiguos compañeros de trabajo de la víctima, con quienes presuntamente mantenía problemas desde tiempo atrás. Entre ellos fueron identificados Isaac Moreno, conocido como "El Grillo", y su hermano Gilberto Moreno.

Durante el ataque, Axel fue golpeado con los puños y una cadena de acero, además de resultar herido con un machete. La agresión provocó que vecinos de la zona solicitaran ayuda a través del número de emergencias 911.

El reporte generó la movilización de elementos de la policía municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las indagatorias correspondientes.

Sin embargo, al llegar las autoridades, los presuntos responsables ya habían escapado. En el lugar quedó abandonado el machete que, según los primeros señalamientos, habría sido utilizado durante la agresión, por lo que fue considerado un posible indicio para la investigación.

Paramédicos también acudieron para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba heridas en una pierna, la cabeza y el tórax, por lo que requirió valoración médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer la responsabilidad de los señalados, mientras se busca dar con su paradero.