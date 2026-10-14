Hombre bajo efectos del alcohol atenta contra su vida en la colonia Cañada Sur

MONCLOVA, Coah.- La movilización de elementos de la Policía Municipal se registró durante la madrugada de este miércoles en la colonia Cañada Sur, luego de que reportaran que un hombre, presuntamente bajo los efectos del alcohol, atentó contra su vida al interior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Francisco Sarabia y Francisco Villa, donde familiares solicitaron ayuda a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

En el reporte se indicó que el hombre, identificado como Federico N, se encontraba agresivo y requería intervención inmediata. De acuerdo con la información proporcionada, uno de sus primos logró intervenir a tiempo, cortando la playera que utilizó para tratar de salir por la puerta falsa y pedir ayuda para mantenerlo a salvo.

Tras recibir el aviso, los oficiales municipales acudieron al domicilio para atender la situación y brindar apoyo a los familiares. Gracias a la intervención de su primo y a la llegada de las autoridades, Federico N quedó fuera de peligro inmediato. No se proporcionaron mayores detalles sobre su estado posterior ni sobre si recibió atención médica especializada.