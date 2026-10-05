Incendio de camioneta Ford Ranger en Monclova genera alarma

MONCLOVA, Coah.- Una camioneta Ford Ranger verde se incendió la tarde-noche del lunes en la colonia Rogelio Montemayor, luego de que su conductor detectara humo proveniente del área del motor.

El incidente ocurrió cerca de las 19:00 horas, en el cruce de las calles Mártires de Chicago y Manuel Montejo, donde la emergencia movilizó a vecinos y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con la información disponible, el conductor circulaba por el sector cuando observó que comenzó a salir humo de la parte frontal de la unidad.

Ante la situación, detuvo la marcha de inmediato; sin embargo, poco después las llamas aparecieron y se extendieron por el compartimento del motor.

La presencia del fuego generó alarma entre los habitantes del sector, quienes salieron de sus viviendas para apoyar en las labores iniciales mientras se solicitaba la intervención de los cuerpos de emergencia.

Algunos vecinos utilizaron agua para tratar de controlar las llamas durante los primeros minutos, hasta que arribaron elementos de Bomberos Monclova.

Los apagafuegos tomaron el control de la emergencia y realizaron las maniobras necesarias para sofocar completamente el incendio, evitando que se extendiera a otras partes de la camioneta o provocara mayores consecuencias en el sector habitacional.

La Ford Ranger terminó con daños materiales, principalmente en la zona frontal y el área del motor.

De manera preliminar se mencionó un posible cortocircuito en el sistema eléctrico como causa del incendio. No obstante, esta versión no ha sido confirmada y corresponderá a las autoridades determinar oficialmente el origen del siniestro.

El incidente no dejó personas lesionadas.

La intervención de los vecinos y, posteriormente, de Bomberos permitió controlar la emergencia sin que se reportaran mayores afectaciones.