Choque en Frontera: conductora con crisis nerviosa tras accidente

FRONTERA, Coah.- Un choque por alcance registrado en la carretera 30, a la altura del ejido 8 de Enero, dejó a una conductora con una crisis nerviosa, por lo que fue atendida por paramédicos de Bomberos Frontera.

El accidente ocurrió la tarde de ayer, cuando un automóvil Audi color azul y un Dodge Attitude color rojo circulaban por dicho tramo carretero y se produjo el impacto por alcance.

El percance movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender a los involucrados y verificar las condiciones de las personas que viajaban en las unidades.

Tras la colisión, una de las conductoras presentó una crisis nerviosa. Paramédicos de Bomberos Frontera le brindaron atención y realizaron la valoración correspondiente.

De acuerdo con los reportes, no se registraron otras personas lesionadas a consecuencia del accidente.

Posteriormente, oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Los agentes efectuaron la inspección de las unidades y recabaron los elementos necesarios para elaborar el peritaje, con el objetivo de establecer la mecánica del choque y determinar la responsabilidad conforme a los datos obtenidos.

Las unidades involucradas permanecieron en el sitio mientras las autoridades realizaban las labores de documentación e inspección.

El accidente quedó bajo conocimiento de las autoridades competentes, que llevaron a cabo las actuaciones necesarias para deslindar responsabilidades.