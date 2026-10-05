Choque entre camioneta Mazda y transporte de valores en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una maniobra de cambio de carril terminó en un choque entre una unidad de transporte de valores de Tecnoval y una camioneta Mazda, sobre el bulevar Madero.

El accidente ocurrió durante la tarde, cuando el vehículo de transporte de valores, color arena, circulaba por el bulevar Madero con dirección hacia el bulevar Harold R. Pape.

Antes de llegar a dicha arteria, el operador intentó incorporarse del carril central hacia el izquierdo. Durante la maniobra, la unidad impactó con su parte frontal lateral a una camioneta Mazda que circulaba por ese espacio.

El golpe provocó daños materiales en la camioneta. Una mujer viajaba en su interior, pero resultó ilesa y no requirió atención médica.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, luego de que ambos conductores manifestaran versiones distintas sobre la forma en que ocurrió el percance y consideraran que habían resultado afectados.

Debido a que no se alcanzó un acuerdo inmediato, los agentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar la responsabilidad.

Como parte de las actuaciones, las autoridades solicitaron la revisión de las cámaras de vigilancia del C2. Los registros permitieron observar la maniobra realizada por el vehículo de Tecnoval y el momento en que ocurrió el contacto con la camioneta.

Con las imágenes de videovigilancia y las declaraciones de los involucrados, los agentes municipales establecieron la responsabilidad correspondiente.

Finalmente, la autoridad intervino como mediadora para que ambos conductores alcanzaran un acuerdo respecto de los daños ocasionados, con lo que se evitó que el conflicto derivara en un procedimiento mayor.

El accidente dejó únicamente daños materiales y ninguna persona lesionada.