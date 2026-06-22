Ciclista choca contra auto estacionado en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un ciclista se impactó contra un automóvil estacionado la tarde del lunes sobre la avenida Leandro Valle, luego de sufrir un malestar mientras circulaba por la zona.

El percance ocurrió en el exterior del Jardín de Niños Estefanía Castañeda, donde el joven perdió el control de la bicicleta y terminó chocando contra un vehículo que se encontraba estacionado. A consecuencia del impacto, logró quebrar uno de los retrovisores de la unidad.

Tras el accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al ciclista para valorar su estado de salud, ya que momentos antes manifestó sentirse mal.

Asimismo, oficiales de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Durante la intervención de las autoridades, los agentes se entrevistaron con la afectada, identificada como Wendy Azalia, maestra del plantel educativo, quien señaló que el joven reconoció los daños ocasionados y se comprometió a cubrir la reparación del espejo retrovisor afectado.

El incidente no dejó personas lesionadas de gravedad, por lo que todo quedó en un acuerdo entre las partes involucradas.