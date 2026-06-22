Lesionada mujer en Monclova por derrame de agua en centro comercial

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 62 años resultó lesionada la tarde de ayer lunes luego de sufrir una caída al interior del centro comercial Paseo Monclova, presuntamente debido a un derrame de agua que permanecía sobre el piso sin la debida señalización ni medidas preventivas por parte del personal de limpieza.

La afectada fue identificada como Teresa Rodríguez, quien resbaló al transitar por una de las áreas del establecimiento y cayó al suelo tras perder el equilibrio por la presencia del líquido.

Tras el reporte del incidente, paramédicos del Departamento de Bomberos de Monclova acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y valorar las lesiones que presentó a consecuencia de la caída.

La caída de Teresa Rodríguez ocurrió por la falta de señalización en el piso del centro comercial. Elementos de Seguridad Pública también se movilizaron al centro comercial para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Durante la intervención de las autoridades, los oficiales se entrevistaron con el gerente del establecimiento, William Vélez, quien confirmó que el percance ocurrió debido a la falta de precaución de empleados encargados de las labores de limpieza, quienes dejaron agua derramada sobre el piso.

Paramédicos y Seguridad Pública atendieron el incidente en Paseo Monclova, documentando lo sucedido. Las autoridades documentaron lo ocurrido y orientaron a las partes involucradas respecto a los procedimientos correspondientes derivados del incidente.

El gerente del establecimiento confirmó que el derrame de agua fue causado por empleados de limpieza.