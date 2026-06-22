Vigilancia evita robo en Monclova: delincuentes huyen sin botín

MONCLOVA, COAH.- Un intento de robo fue frustrado durante la madrugada de este lunes gracias a la rápida reacción del personal de vigilancia de una empresa ubicada al sur de la ciudad, cuyos guardias detectaron la presencia de intrusos dentro de las instalaciones y solicitaron el apoyo de las autoridades antes de que pudieran consumar el ilícito.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas en una empresa situada sobre el bulevar Harold R. Pape, cerca de su cruce con el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en las inmediaciones de la colonia Asturias.

De acuerdo con los primeros reportes, los vigilantes realizaban sus labores habituales cuando comenzaron a escuchar ruidos y pasos provenientes del interior de las instalaciones, situación que de inmediato les hizo sospechar de la presencia de personas ajenas al lugar.

Al verificar lo ocurrido, descubrieron que varios sujetos habían logrado ingresar a la empresa con aparentes intenciones de apoderarse de material de valor, por lo que rápidamente activaron los protocolos de seguridad y solicitaron el apoyo de la Policía Municipal.

La respuesta de los uniformados fue inmediata, movilizándose hacia el lugar para tratar de sorprender a los intrusos. Sin embargo, al percatarse de que habían sido descubiertos y que las patrullas ya se aproximaban, los presuntos delincuentes optaron por abandonar el sitio a toda prisa, escapando entre la oscuridad y dejando frustrado su intento de robo.

Personal de vigilancia señaló que no es la primera ocasión en que amantes de lo ajeno intentan ingresar a las instalaciones para sustraer principalmente cableado y otros materiales, aprovechando las horas de menor movimiento.

Tras el reporte, elementos municipales realizaron recorridos de búsqueda en calles y terrenos cercanos con la intención de localizar a los responsables, pero pese a los esfuerzos desplegados no fue posible dar con su paradero.

Afortunadamente, los delincuentes huyeron con las manos vacías y no se reportaron daños considerables ni pérdidas materiales, gracias a la intervención oportuna del personal de seguridad y de las autoridades preventivas.