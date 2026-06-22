Accidente en Monclova: motociclista herido tras choque con camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista resultó con diversas molestias físicas luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la tarde de este lunes en calles de la colonia Praderas del Sur, donde una camioneta terminó impactándolo al no respetar su paso.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 1 de Enero y BOF, donde circulaba el joven identificado como Ángel Campo Redondo a bordo de una motocicleta marca Vento, color negro, cuando fue embestido por una camioneta Ford Expedition también en color negro.

La unidad era conducida por Ivette González, quien presuntamente no habría medido adecuadamente la distancia al incorporarse a la vialidad, lo que provocó el fuerte impacto contra el motociclista.

Tras la colisión, el joven salió proyectado, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica con molestias en distintas partes del cuerpo, por lo que fue necesaria la intervención de cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria, estabilizarlo y descartar lesiones de gravedad, confirmando que, pese a lo aparatoso del accidente, sus heridas no ponían en riesgo su vida.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente en el lugar, con el fin de determinar la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Finalmente, ambas partes involucradas lograron llegar a un acuerdo en el sitio para la reparación de daños y la situación legal de la conductora, evitando que el caso fuera turnado a instancias mayores. El accidente dejó únicamente daños materiales y un susto considerable para los involucrados.