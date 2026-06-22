Hombre sufre accidente vial en Monclova tras donar sangre

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este lunes en la colonia Ramos Arizpe, luego de que el conductor de un vehículo perdiera el control de la unidad y terminara dentro de un canal de desagüe, presuntamente tras sufrir una descompensación física después de haber acudido a donar sangre.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 5, vialidad que conecta hacia la colonia Ramos Arizpe y enlaza con el sector Calderón, donde automovilistas reportaron al sistema de emergencias la salida de camino de un automóvil que había caído hacia una zona de desagüe.

Al lugar acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes encontraron un vehículo con daños considerables tras haber salido de la carpeta asfáltica y caer hacia el interior del canal, donde la vegetación del área habría amortiguado parte del impacto.

En el sitio se entrevistaron con el conductor, identificado como Carlos Jiménez, de 32 años de edad, quien señaló que momentos antes había acudido a realizar una donación de sangre, por lo que comenzó a sentirse débil mientras conducía.

De acuerdo con su versión, al tomar una curva pronunciada perdió el control del automóvil debido al cansancio y la posible descompensación, lo que ocasionó que se proyectara hacia el canal de desagüe.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor resultó ileso, sin lesiones de gravedad, únicamente con el susto del percance y algunos golpes menores. Elementos de Control de Accidentes solicitaron el apoyo de una grúa para realizar las maniobras de rescate y extracción del vehículo, el cual fue remolcado a un corralón mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.