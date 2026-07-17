Accidente en Monclova: ciclista herido tras ser impactado por motocicleta

MONCLOVA, COAH.— Un ciclista resultó lesionado la noche de ayer tras ser impactado por una motocicleta, luego de que presuntamente invadiera el carril de circulación cuando ambos transitaban sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Asturias.

El accidente ocurrió en el cruce con la calle Mártires de Chicago, donde Marco Martínez Mendoza, de 19 años, conducía una motocicleta con dirección al sur. En ese punto, Julio César Chapa, de 51 años, quien viajaba en una bicicleta, presuntamente se incorporó al carril por el que circulaba el motociclista.

La maniobra derivó en que la motocicleta impactara la parte posterior de la bicicleta, lo que provocó que Julio César Chapa saliera proyectado y cayera sobre la carpeta asfáltica.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al ciclista, quien presentaba golpes y raspaduras en distintas partes del cuerpo. Posteriormente fue trasladado a la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance, aseguraron tanto la motocicleta como la bicicleta e iniciaron el peritaje para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con las autoridades, ambas partes fueron invitadas a llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, principalmente los ocasionados a la bicicleta, con el propósito de evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.

La bicicleta presentó daños en la rueda trasera, mientras que la motocicleta era conducida por Marco Martínez Mendoza al momento del accidente.