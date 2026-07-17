Colisión en cruce de calles de Coahuila deja daños materiales

FRONTERA COAH.-Una conductora que presuntamente no respetó el señalamiento de alto provocó un fuerte accidente la tarde de ayer viernes en el cruce de las calles Libertad y Coahuila, en el primer cuadro de la zona centro.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Leticia N conducía un automóvil BYD de color negro sobre la calle Libertad. Al llegar al cruce con la calle Coahuila, no realizó el alto correspondiente y fue impactada por una camioneta Hyundai Santa Fe que circulaba con preferencia.

La camioneta era conducida por Juan N, quien, según los primeros reportes, al percatarse de la maniobra ya no pudo hacer nada para evitar la colisión.

El impacto dejó daños materiales de consideración en ambas unidades. No se informó sobre personas lesionadas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho, así como el deslinde de responsabilidades conforme al reglamento de tránsito.