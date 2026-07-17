Detienen a Fernando N en Frontera por acoso a menor

FRONTERA, COAH.– Fernando N, de 41 años, fue internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Saltillo, donde enfrentará el proceso penal que se sigue en su contra por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual en agravio de una menor de edad.

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control. El aseguramiento ocurrió la noche del lunes sobre la calle Porfirio Díaz, en el municipio de Frontera, mientras el imputado atendía un puesto de venta de hot dogs.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, los agentes se identificaron, le notificaron el mandato judicial y procedieron a su captura sin que se registraran incidentes.

Posteriormente, Fernando N fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se le practicó la certificación médica y se realizaron los trámites legales para ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

En una primera etapa permaneció bajo resguardo en el Centro Penitenciario Provisional del complejo C-4 de Frontera. Más tarde fue trasladado e internado en el CERESO de Saltillo, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

Será un juez de control quien determine su situación jurídica dentro de la causa penal y resuelva si es vinculado a proceso por el delito de acoso sexual que le imputa el Ministerio Público, en tanto continúan las investigaciones correspondientes.