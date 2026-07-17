Monclova: hombre herido en la cabeza por balines en la colonia Mezquital

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de 30 años resultó lesionado en la cabeza tras recibir el impacto de un proyectil disparado, presuntamente, con un arma de balines, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio la tarde de este viernes en la colonia Mezquital.

El lesionado fue identificado como Manuel Hernández, con domicilio en la calle Valle Escondido número 200, en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con la versión proporcionada por la víctima a las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas, cuando regresaba a su domicilio a bordo de una bicicleta. En el trayecto se encontró con un sujeto al que identificó únicamente con el apodo de "Chuy", con quien conversó durante algunos minutos.

Según el testimonio de Manuel Hernández, durante la conversación el individuo sacó un arma de balines y, de manera repentina, se accionó un disparo que lo impactó en la cabeza, ocasionándole una lesión que alertó a sus familiares.

Al escuchar los gritos del afectado, quien solicitaba ayuda al asegurar que le habían disparado, sus familiares realizaron el reporte al sistema estatal de emergencias 911, lo que generó la movilización de paramédicos y elementos de diversas corporaciones de seguridad.

El hombre fue trasladado para recibir atención médica. Estudios radiográficos confirmaron que presentaba una lesión superficial provocada por un proyectil de balines. Tras ser valorado por el personal médico y al reportarse estable su estado de salud, fue dado de alta poco tiempo después.

Concluida la atención de la emergencia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Centro, realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Los agentes entrevistaron a la víctima y recabaron información para esclarecer los hechos e identificar al presunto responsable. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades legales del caso.