Operativo de Seguridad Pública Frontera busca prevenir delitos en colonias

FRONTERA, COAH.– Elementos de Seguridad Pública de Frontera desplegaron un operativo de vigilancia y prevención en diversas colonias consideradas de mayor incidencia delictiva, con el propósito de inhibir robos, riñas y otros hechos que alteren el orden público.

El despliegue inició la tarde del viernes con recorridos por calles de la colonia Morelos, donde los oficiales reforzaron la presencia policiaca como medida preventiva para evitar la comisión de delitos.

Posteriormente, las unidades extendieron el operativo a las colonias Jardines del Aeropuerto, Huizachal, 10 de Mayo y Occidental, sectores que registran un mayor número de reportes relacionados con robos y riñas.

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones se enfocaron exclusivamente en labores de vigilancia y prevención, mediante patrullajes en los barrios con mayor índice de incidentes reportados por la ciudadanía.

Las autoridades informaron que, durante el operativo, no fue necesaria la intervención en hechos delictivos ni se efectuó la detención de personas por alteraciones al orden o participación en riñas.

Con estas acciones, la corporación busca fortalecer la presencia policial en zonas prioritarias y mantener recorridos preventivos para reducir la incidencia de delitos y brindar mayor seguridad a los habitantes.