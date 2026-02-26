Monclova: accidente de Claudia Olvera deja daños materiales en bulevar Juárez

MONCLOVA, COAH. — Una maniobra sin precaución provocó un accidente vial la tarde de este jueves sobre el bulevar Juárez, a la altura de la colonia Guadalupe, donde dos vehículos colisionaron lateralmente, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de autoridades viales.

El percance se registró cuando ambas unidades circulaban con dirección hacia el poniente, pero en carriles distintos. Al aproximarse al cruce con la calle Guanajuato, la conductora de un Kia Río color gris, identificada como Claudia Deyanira Olvera, intentó desplazarse hacia el carril izquierdo.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la automovilista realizó el cambio de carril sin verificar el flujo vehicular, interponiéndose en la trayectoria de un Nissan March blanco, habilitado como taxi de la línea Taxímetro, que era conducido por Óscar Javier Morales. El trabajador del volante no alcanzó a frenar ni a esquivar el vehículo, produciéndose el impacto en cuestión de segundos. Tras el choque, ambas unidades quedaron detenidas sobre la transitada arteria, generando momentáneamente afectaciones a la circulación.

A pesar de lo aparatoso del golpe, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de los involucrados a un hospital. Sin embargo, los daños en las carrocerías fueron estimados en varios miles de pesos.

Elementos de Tránsito y Vialidad arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de los vehículos, a fin de restablecer el flujo vehicular. Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones al cambiar de carril, ya que la falta de atención y el exceso de confianza continúan siendo factores determinantes en los accidentes urbanos.