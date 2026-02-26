Accidente en Frontera: motociclista huye tras atropellar a persona

FRONTERA, COAH. — Un adulto mayor terminó hospitalizado luego de ser brutalmente embestido por un motociclista que circulaba a exceso de velocidad y que, tras el impacto, huyó cobardemente dejándolo tendido sobre el pavimento en la colonia Jardines del Aeropuerto.

El accidente se registró cerca de la medianoche sobre la calle Ahuehuete, frente al domicilio marcado con el número 319, donde reside el lesionado, identificado como Alberto Banda Sánchez, de 60 años de edad.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el sexagenario había salido de su vivienda cuando intentó cruzar la calle, momento en que fue sorprendido por una motocicleta que avanzaba a gran velocidad.

El golpe lo proyectó contra la carpeta asfáltica, donde quedó inmóvil y con visibles signos de dolor.

Familiares y vecinos, alarmados por el estruendo y los gritos, salieron de inmediato para auxiliarlo y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911, temiendo que las lesiones fueran de gravedad.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas arribaron minutos después y brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo.

Tras estabilizarlo, determinaron su traslado urgente a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

Mientras tanto, elementos de Seguridad Pública implementaron un operativo en calles aledañas para tratar de ubicar al motociclista responsable, quien escapó sin detenerse a prestar ayuda, agravando su situación legal.

El caso causó molestia entre habitantes del sector, quienes denunciaron que durante las noches es común que motociclistas circulen a alta velocidad, poniendo en riesgo a peatones y vecinos.