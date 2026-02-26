Incendio en arroyo genera alarma entre vecinos

MONCLOVA, COAH. — Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del miércoles en el sector sur de la ciudad, luego de que un voraz incendio consumiera la maleza del arroyo que divide las colonias Praderas del Sur, segundo sector, y Mezquital del Valle, generando momentos de alarma entre vecinos que temieron que el fuego alcanzara sus viviendas.

El siniestro fue detectado cuando vecinos observaron una densa columna de humo y el resplandor de las llamas que iluminaban la oscuridad, por lo que de inmediato dieron aviso a la Central de Bomberos, temiendo que el fuego avanzara sin control debido a la abundante vegetación seca acumulada en el cauce.

En cuestión de minutos, elementos del Cuerpo de Bomberos de Monclova arribaron al sitio e iniciaron las maniobras para contener el incendio, que se extendía rápidamente entre la maleza. De manera paralela, oficiales de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo preventivo, acordonando el área y restringiendo el paso en el puente peatonal que conecta ambas colonias, con el fin de evitar riesgos a los habitantes.

Durante varios minutos, los vulcanos combatieron las llamas, concentrando esfuerzos en impedir que el fuego se propagara hacia zonas habitadas. Gracias a la rápida intervención, el incendio fue sofocado en su totalidad antes de que provocara consecuencias mayores.

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni daños en viviendas, limitándose las afectaciones únicamente a la vegetación consumida por el fuego. El incidente dejó en evidencia el riesgo que representa la acumulación de maleza seca en zonas cercanas a sectores habitados, situación que puede convertirse en una amenaza en cuestión de minutos.