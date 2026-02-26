Incendio en camión recolector de basura en Monclova

MONCLOVA, COAH. — Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves en la colonia Residencial San Lorenzo, luego que un camión recolector de basura comenzó a incendiarse mientras realizaba su ruta habitual, tras levantar desechos que aparentemente aún contenían brasas activas.

El incidente se registró minutos antes de las 15:00 horas sobre la calle Osvaldo Menchaca, entre la avenida Constitución y la carretera federal 57, cuando trabajadores del Departamento de Limpieza Municipal detectaron humo saliendo desde el interior del contenedor de la unidad.

De acuerdo con los propios recolectores, el fuego se originó en un contenedor que había sido previamente incendiado por desconocidos. Sin percatarse del peligro, el material fue compactado junto con el resto de la basura, lo que provocó que las llamas se avivaran dentro del camión mientras este avanzaba por el sector.

Al percatarse de que el fuego comenzaba a propagarse, los empleados actuaron con rapidez y descargaron la basura sobre la calle, evitando que las llamas alcanzaran el sistema hidráulico o el tanque de combustible, lo que habría provocado la pérdida total de la unidad.

Vecinos del sector, alarmados por el humo, realizaron el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, lo que movilizó a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes arribaron en cuestión de minutos y lograron sofocar el incendio y enfriar los residuos, evitando que la situación pasara a mayores.

Posteriormente, personal de limpieza acudió para retirar nuevamente los desechos y liberar la vialidad, permitiendo que el servicio de recolección continuara con normalidad.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar incendiar basura o contenedores, ya que este tipo de prácticas pone en riesgo tanto el patrimonio público como la integridad de los trabajadores encargados del servicio.