Monclova: Crisis nerviosa de madre tras agresión

MONCLOVA, COAH. — Lo que debía ser una noche tranquila terminó en gritos, miedo y la intervención policiaca en la colonia Las Misiones, luego de que un joven fuera denunciado por sus propios padres tras protagonizar un violento episodio dentro del domicilio familiar.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer, cuando Fidel García solicitó auxilio al número de emergencias, señalando que su hijo, identificado como Jesús Alejandro, había llegado a la vivienda presuntamente bajo los efectos del alcohol y en actitud agresiva.

Según el reporte, el joven irrumpió en el hogar gritando insultos y provocando un fuerte altercado, hasta el punto de intentar agredir físicamente a su propio padre. Ante el temor de que la situación se saliera completamente de control, el afectado pidió la intervención inmediata de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal arribaron en cuestión de minutos al domicilio, donde lograron controlar la situación y procedieron con el aseguramiento del señalado, quien fue trasladado a las celdas preventivas y quedó a disposición del juez calificador, instancia que determinará su situación legal.

Durante el operativo, paramédicos de la Cruz Roja también acudieron al lugar para atender a María del Jesús, madre del detenido, quien sufrió una crisis nerviosa derivada del altercado. Tras ser valorada por los socorristas, no fue necesario su traslado a un hospital.

Vecinos del sector observaron con preocupación la movilización de patrullas y unidades de emergencia, mientras el conflicto familiar quedaba en manos de las autoridades, recordando que, en ocasiones, los problemas más peligrosos no vienen de la calle, sino del propio hogar.