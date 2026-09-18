Accidente de motocicleta deja lesionados en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una pareja terminó lesionada y tendida sobre el pavimento luego de que la motocicleta en la que viajaban derrapó al pasar sobre grava en la rotonda Benito Juárez, en el sector El Pueblo.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes, cuando Daniel Echeverría Hernández conducía una motocicleta acompañado por su esposa, Daniela Torres. Ambos circulaban por la calle Cuauhtémoc hacia el sur y, al llegar a la rotonda donde confluyen el bulevar Benito Juárez y el bulevar Ejército Mexicano, el conductor pasó sobre grava que se encontraba sobre el pavimento.

La maniobra provocó que perdiera el control de la motocicleta y ambos ocupantes terminaran proyectados contra la carpeta asfáltica. Daniel resultó con lesiones en una pierna y un hombro, mientras que Daniela presentó diversos golpes.

Automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron apoyo al 911, provocando la movilización de elementos de la Policía Municipal y complicaciones en la circulación, debido a que la pareja permaneció sobre el pavimento.

Los oficiales auxiliaron a los lesionados y colocaron tapetes debajo de ellos para evitar el contacto directo con el pavimento caliente, mientras algunos testigos proporcionaron cartón para protegerlos.

En un inicio, el reporte señalaba que los motociclistas podrían haber sido derribados por otro vehículo, por lo que elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para investigar. Sin embargo, tras entrevistarse con los involucrados y realizar las diligencias correspondientes, se estableció que la pareja había derrapado por su propia cuenta y que no hubo otro vehículo involucrado.

Ante las condiciones de los lesionados, autoridades municipales solicitaron una ambulancia. Sin embargo, la atención se prolongó debido a que no había unidades disponibles de inmediato. De acuerdo con lo manifestado en el lugar, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se encontraban atendiendo otros servicios, mientras que personal del SAMU informó que no contaba con una ambulancia disponible para acudir a la emergencia.

La situación generó molestia entre algunos testigos, quienes señalaron que durante la mañana paramédicos del SAMU sí habían participado en el simulacro realizado en las instalaciones del C4 Regional, aunque no pudo atender una emergencia real.

Finalmente, paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron para brindar atención a Daniel y Daniela, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Una grúa también fue solicitada para retirar la motocicleta y trasladarla a un corralón, mientras las autoridades concluían las diligencias correspondientes.