Detienen a hombre por agredir a su pareja en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un hombre de 33 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalado por su pareja como presunto responsable de agredirla y protagonizar un episodio de violencia frente a sus tres hijos, todo porque no le gustó lo que preparó para almorzar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas de este viernes, en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco I. Madero, en la colonia Margarito Silva, donde se recibió un reporte de violencia familiar.

Al llegar, los elementos preventivos se entrevistaron con Nayeli Flores, quien manifestó que momentos antes había sostenido una discusión con su pareja, identificado como Iván de Jesús Montes Esquivel.

De acuerdo con su declaración, el hombre comenzó a insultarla y posteriormente la agredió físicamente, además de causar daños en una de las puertas de la vivienda.

La mujer señaló que sus tres hijos, de 8, 7 y 6 años, se encontraban presentes durante el conflicto. Aunque los menores son hijos biológicos del detenido y no de Nayeli, la mujer manifestó que desde hace aproximadamente seis años vive con ellos y se ha encargado de su cuidado y atención diaria, por lo que los pequeños la reconocen como una figura materna.

La denunciante expresó además su preocupación por la situación de los menores, al señalar que ellos han presenciado el comportamiento de su padre y que teme que la situación continúe afectándolos.

Tras la denuncia, los oficiales localizaron al señalado en el domicilio y, al ser identificado por la mujer como su presunto agresor, procedieron a detenerlo alrededor de las 10:45 horas.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en turno, quien se encargó de consignarlo al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres por la probable comisión del delito de violencia familiar y lo que resulte.

Por tratarse de menores de edad y ante las circunstancias reportadas, los elementos dieron vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), cuyos representantes recibieron el caso para determinar las medidas de protección correspondientes.