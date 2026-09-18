Ladrón escapa tras intento de robo de autopartes en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un presunto ladrón logró escapar durante la noche, luego de ser sorprendido por el propietario de una camioneta cuando aparentemente intentaba desprender algunas autopartes de la unidad, en la colonia Guadalupe AHMSA.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Veracruz y Morelia, donde Alfonso, propietario de una Chevrolet antigua, encontró a un hombre manipulando su vehículo.

Según el afectado, el sujeto aparentemente pretendía desprender las calaveras y otras piezas de la camioneta para llevárselas, pero al verse descubierto abandonó el lugar y emprendió la huida a pie.

Alfonso salió tras él y lo persiguió durante varias calles, aunque el sospechoso logró tomar ventaja hasta perderse entre las vialidades de la colonia.

Ante la fuga, el propietario se trasladó hasta el cruce de los bulevares Harold R. Pape y Francisco I. Madero, donde pidió apoyo a elementos de Seguridad Pública y proporcionó las características del individuo.

Los policías desplegaron varias unidades para intentar ubicarlo, recorriendo los alrededores de la calle Veracruz y extendiendo la búsqueda hacia la colonia Los Pinos y sectores aledaños.

El operativo incluso llegó hasta las inmediaciones del bulevar Benito Juárez, pero el sospechoso no fue localizado. De acuerdo con el reporte, el hombre vestía completamente de negro y habría aprovechado la oscuridad y la poca iluminación de algunas calles para ocultarse y escapar.

Los oficiales tomaron conocimiento del intento de robo y recomendaron al afectado acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y aportar los datos que permitan identificar al presunto responsable.