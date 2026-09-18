Incendio en la Secundaria Justo Sierra Méndez de Monclova provoca evacuación

MONCLOVA, COAH.– Un incendio registrado en el centro de carga eléctrica de la Secundaria número 4 "Justo Sierra Méndez" provocó la evacuación preventiva de alumnos y personal docente, además de la suspensión de clases del turno vespertino.

El siniestro fue reportado minutos antes de las 13:00 horas del viernes, lo que generó la movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos hacia el plantel ubicado sobre avenida Constitución y calle Jiménez, en la colonia Héroes del 47.

A su llegada, los bomberos trabajaron para controlar las llamas que se generaron en la instalación eléctrica, evitando que el fuego se extendiera hacia otras áreas de la institución.

Tras la emergencia, el área donde se originó el incendio quedó delimitada como medida preventiva, mientras se revisan las condiciones en que quedó la instalación.

Debido al incidente, las cuchillas de las líneas primarias permanecieron fuera de servicio, por lo que será necesario realizar trabajos de mantenimiento antes de restablecer completamente las condiciones de operación del plantel.

Efrén Torres Raigosa, director de la secundaria, informó que recibió recomendaciones de seguridad y que se gestionará ante el área de mantenimiento la reposición y cambio de la base eléctrica que suministra energía a la institución.

Las autoridades escolares determinarán las condiciones para reanudar las actividades de manera segura, mientras que por el momento el turno vespertino permanecerá suspendido. No se reportaron personas lesionadas por el incendio.