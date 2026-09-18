Policía y Cruz Roja responden a emergencia de persona en riesgo en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Un adolescente de 16 años movilizó a elementos de la Policía Municipal, la Agencia de Investigación Criminal y paramédicos, luego de protagonizar una situación de riesgo en una vivienda de la colonia Chinameca donde se encontraban sus familiares.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tenochtitlan y España, donde familiares solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

De acuerdo con la versión proporcionada por la madre del joven, este había sostenido una pelea y se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que decidió llevarlo a su domicilio para evitar que continuara el conflicto.

Sin embargo, una vez en la vivienda, Neftalí N subió a la azotea y comenzó a amenazar con atentar contra su vida, situación que generó alarma entre sus familiares.

Elementos preventivos y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al sitio para atender la emergencia, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana se mantuvieron a disposición para brindarle atención.

Tras ser valorado por los socorristas, el joven fue trasladado a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo atención de personal especializado.