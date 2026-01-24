Vuelca ebrio adolescente; Tres lesionados

Un adolescente de 16 años protagonizó una aparatosa volcadura sobre el bulevar Miguel de la Madrid, tras ignorar al menos cinco semáforos en rojo mientras conducía en presunto estado de ebriedad.

El accidente se registró antes del amanecer, cuando Daniel N, menor de edad, circulaba a exceso de velocidad a bordo de un Suzuki Ignis azul, acompañado por Axel Soto y Eduardo Zertuche. Testigos señalaron que minutos antes de las cuatro de la mañana el vehículo fue visto desplazándose de manera temeraria por la calle Jiménez con dirección al norte, sin respetar señales de tránsito.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil continuó su marcha a gran velocidad hasta perder el control antes del entronque con el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto. La unidad se salió del camino, impactó contra la terracería y terminó anclándose, lo que provocó que diera una violenta voltereta hasta quedar con las llantas hacia arriba en plena vialidad.

A consecuencia del impacto, Axel Soto salió proyectado varios metros y quedó tendido a un costado de una cerca, presentando diversas lesiones visibles. Eduardo Zertuche fue localizado cerca del vehículo sin heridas de consideración, mientras que el conductor permaneció atrapado en el interior de la unidad hasta la llegada de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y del GRUM acudieron al lugar para brindar atención pre hospitalaria, trasladando de urgencia al conductor y José fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde fueron ingresados para valoración médica, ya que Daniel presentaba un fuerte golpe en la cabeza mientras que Axel fue trasladado en estado delicado a la Clínica 7 del IMSS.

La zona fue acordonada por las autoridades como escena del accidente mientras se realizaba la extracción del conductor y el peritaje para luego ordenar el apoyo de una grúa para remolcar lo quedó del auto a un corralón.