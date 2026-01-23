Fallece hombre en Monclova tras ser encontrado inconsciente

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 56 años de edad fue declarado sin vida la tarde de este viernes al arribar al Hospital de la Cruz Roja, luego que su propio hermano lo encontró inconsciente dentro de su vivienda ubicada en la colonia Emiliano Zapata y tratara desesperadamente de trasladarlo para recibir atención médica.

Los hechos se registraron pasado el mediodía, cuando Apolonio Gallegos Muñoz acudió al domicilio de su hermano, localizado en la calle 5 número 1300-B de la colonia Emiliano Zapata, ya que vive a un costado del lugar. Al ingresar, encontró a Eduardo Gallegos Muñoz, de 56 años, inconsciente y sin responder a estímulos.

Ante la emergencia, Apolonio decidió abordarlo de inmediato a un vehículo Ford Focus para trasladarlo al Hospital de la Cruz Roja, solicitando al mismo tiempo el apoyo de las autoridades municipales. Varias patrullas de la Policía Municipal se coordinaron para abrirle paso y agilizar su llegada al nosocomio.

Sin embargo, pese a los esfuerzos y a la rápida movilización, al momento de su ingreso al hospital el personal médico confirmó que Eduardo ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado muerto en el lugar.

Tras el deceso, elementos de la Policía Municipal solicitaron la intervención de detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y dar fe legal del fallecimiento. Durante la revisión inicial, las autoridades descartaron la presencia de huellas de violencia en el cuerpo.

De acuerdo con lo declarado por el hermano del fallecido, Eduardo padecía desde hace tiempo enfermedades crónicas como diabetes y problemas bronquiales, lo que presuntamente habría derivado en la emergencia médica que terminó de manera fatal.

El caso quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes confirmaron que se trató de un fallecimiento por causas naturales, sin indicios de delito.