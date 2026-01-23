Bomberos controlan incendio en expendio de cervezas en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró la madrugada de ayer en la colonia 21 de Marzo, luego de que un expendio de cervezas se incendió, generando temor entre vecinos del sector oriente de Monclova.

El incidente ocurrió cerca de las 04:30 horas en la intersección de la calle 38.7, donde habitantes del área detectaron el humo saliendo del establecimiento y de inmediato solicitaron el apoyo a través del número de emergencias.

En cuestión de minutos, elementos de Bomberos arribaron al lugar y confirmaron que se trataba de un conato de incendio al interior del comercio. Los vulcanos ingresaron al inmueble y realizaron maniobras rápidas para sofocar el fuego, evitando que la situación se saliera de control o se propagara a locales y viviendas cercanas. Gracias a la oportuna intervención, el siniestro fue controlado sin mayores complicaciones.

Posteriormente, personal de Protección Civil y peritos efectuaron una revisión detallada en el establecimiento para determinar el origen del incidente. De manera preliminar, se señaló que un posible corto circuito pudo haber provocado el conato, aunque será el dictamen oficial el que confirme las causas exactas.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que los daños fueron únicamente materiales.