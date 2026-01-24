Niño de 11 años intenta salir por puerta falsa en Monclova por bullying

MONCLOVA, COAH.— La oportuna intervención de una madre evitó una tragedia la mañana de este viernes, luego de que su hijo de apenas 11 años fuera localizado en una situación de alto riesgo dentro de su domicilio, presuntamente relacionada con un cuadro de acoso escolar que enfrentaba en su centro educativo.

El menor, identificado de manera reservada como Yandel N, estudiante de la Escuela Primaria Ramiro Cárdenas, fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde recibió atención médica inmediata y fue reportado como estable, sin que su vida estuviera en peligro.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle 44 número 1108, en la colonia 21 de Marzo, cuando la madre del menor acudió a despertarlo para llevarlo a la escuela y se percató de la delicada situación, logrando auxiliarlo de inmediato y solicitar ayuda.

Tras el reporte, se activaron los protocolos correspondientes y al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Escolar y personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), dependencia que asumió el seguimiento del caso para garantizar la protección integral del menor y analizar tanto su entorno familiar como escolar.

Acciones de la autoridad

De manera preliminar, se indicó que el niño habría sido víctima de bullying a manos de un compañero, situación que ya es investigada por las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho y determinar posibles omisiones o responsabilidades.

Este caso volvió a encender la alerta sobre la gravedad del acoso escolar y la necesidad de reforzar la detección temprana de problemas emocionales en niñas, niños y adolescentes, así como la importancia de la intervención familiar y escolar para prevenir situaciones de riesgo.